Коттеджный поселок Ходорковского конфискуют в пользу государства

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове утвердил решения нижестоящих судов о конфискации в пользу государства коттеджного поселка «Яблоневый сад», владельцем которого является бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский*.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба кассационного суда.

Суд пришел к выводу, что кооператив «Яблоневый сад», финансируемый компаниями Ходорковского и Лебедева, был создан для легализации доходов, полученных в результате их преступной деятельности.

В июне 2024 года Генпрокуратура РФ добилась конфискации активов Ходорковского*, Лебедева и Леонида Невзлина, в том числе загородных домов, расположенных в элитном коттеджном поселке «Яблоневый сад», а также дома приемов компании. Общая сумма конфискованной недвижимости составила почти 10 млрд рублей.

Активы были обращены в счет оплаты долга в бюджет.

Ранее сообщалось о том, что из-за крупной аферы в России конфискуют купленные в Казахстане иномарки.

*Михаил Ходорковский признан в России иностранным агентом