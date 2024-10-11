Из-за крупной аферы в России конфискуют купленные в Казахстане иномарки

У жителей России изымают новые и законно купленные в 2023 году иномарки, которые попали на территорию нашей страны из Казахстана по параллельному импорту. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на эксперта, в афере оказались замешаны более 800 автомобилей, основная часть которых была произведена в Корее и Японии.

Автомобили реализовывались в салонах, как ввезенные из страны СНГ по параллельному импорту и юридически чистые. Но с февраля 2024 года жители Казахстана начали массово жаловаться сотрудникам полиции на мошенников.

Выяснилось, что преступники предлагали казахстанцам взять на свое имя новые автомобили в кредит за последующее вознаграждение и передать транспортные средства для эксплуатации в таксопарках и автомобильном прокате. При этом организаторы мошеннической схемы сами обещали гасить кредиты и сулили шанс выкупить автомобили по низкой цене. Но все оказалось не так. Выплаты никто не вносил, а банки начали требовать у заемщиков взятые в кредит деньги. Обманутые казахстанцы отравились в полицию, где автомобили были объявлены в международный розыск.

Российских владельцев подобных автомобилей часто обнаруживают при обращении в ГИБДД. Транспортные средства или изымают, или оставляют у хозяев, но без права продажи.

Ранее сообщалось о том, как правильно проверить перед покупкой поддержанный автомобиль.