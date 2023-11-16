Коттеджный поселок в стиле английского городка строится в подмосковной Истре

В деревне Красный Поселок городского округа Истра в составе коттеджного поселка «Кембридж» построили 10 новых таунхаусов. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию выдало областное Минжилполитики.

В ведомстве уточнили, что девелопером проекта выступил ПИФ «Оптима ПРО» под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Поселок таунхаусов на Новой Риге «Кембридж» представляет собой единый архитектурный ансамбль, который выполнен в стиле классического английского городка. Всего проект предусматривает семь очередей строительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.