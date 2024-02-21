Ковальчук призналась, что «переродилась» после расставания с Харламовым

Звезда сериала «Беспринципные» Екатерина Ковальчук рассказала, как чувствует себя после расставания с юмористом Гариком Харламовым. Комментарий актрисы публикует издание «Утро.ру» .

Поклонники Ковальчук уверены, что расставание с Харламовым пошло на пользу актрисы. Однако лишь недавно звезда и сама это признала. Она откровенно высказалась о ситуации в свой день рождения: Ковальчук исполнился 31 год. Праздник она ярко встретила в отпуске на Гавайях.

«Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли», — поделилась со своими поклонниками актриса.

Напомним, что Ковальчук и Харламов встречались почти два года. Отношения они обнародовали после развода юмориста с актрисой Кристиной Асмус. Бывшие супруги сохранили ради дочери хорошие отношения. Однако что именно послужило причиной развода до сих пор неизвестно.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов и Кристина Асмус трогательно пообщались о дочери и показали переписку в Сети.