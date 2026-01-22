Ковбой из Грозного: как сын главы Чечни ответил на слухи об аварии через сериал

Помощник главы Чечни и секретарь совета безопасности республики Адам Кадыров опубликовал в социальной сети видео, в котором он появляется в ковбойской шляпе. Об этом сообщает Газета.ру.

Ролик сопровождается текстовой цитатой на английском языке, которая принадлежит персонажу Тириону Ланнистеру из сериала «Игра престолов». В переводе цитата звучит как «Вы выросли среди актеров и хорошо обучились их ремеслу. Я вырос среди воинов и давно научился умирать».

Некоторые Telegram-каналы, в частности «Осторожно, новости!», высказали предположение, что публикация может быть ответом на распространившуюся ранее информацию о возможном дорожно-транспортном происшествии с участием Кадырова-младшего. 17 января ряд чеченских анонимных каналов сообщил, что Адам Кадыров якобы попал в аварию в Грозном, был госпитализирован и перевезен в Москву. В этих же сообщениях утверждалось, что в машине вместе с ним находился боец UFC Хамзат Чимаев, который получил серьезные травмы.

На фоне этих слухов 17 января глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания с руководителями силовых структур республики, которое проводил его сын. На той же встрече Адаму Кадырову вручили золотую медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» за работу по организации охраны и обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

Ранее депутат Краснодарской городской думы Сергей Климов высмеял «наградную» аварию Адама Кадырова.