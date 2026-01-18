На фоне слухов: депутат высмеял «наградную» аварию Адама Кадырова

На фоне распространяющихся в сети слухов депутат Краснодарской городской думы Сергей Климов опубликовал в своем Telegram-канале неоднозначное изображение. Как пишет «Lenta.ru» , на картинке, предположительно созданной нейросетью, запечатлен разбитый внедорожник, из которого высыпается множество орденов и медалей. Публикация была лаконично подписана: «Все совпадения случайны».

Позже Климов дал пояснения, отметив, что если информация о возможном ДТП является фейком, то его картинка — просто шутка.

«Чеченские каналы, которые близки к Рамзану Кадырову, написали, что ДТП фейк, а значит и картинка просто рофл. Но если он реально попал в ДТП, я желаю ему скорейшего выздоровления!», — написал депутат.

При этом в другом сообщении он отдельно высказал свое мнение по поводу количества наград, назвав это «реально кринжем».

Ранее в тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров разместил видео с сыном, что часть наблюдателей связала с попыткой пресечь слухи. Кроме того, данные сервиса отслеживания полетов Flightradar24 фиксировали быстрый перелет воздушного судна МЧС, оборудованного как передвижной госпиталь, по маршруту Москва–Грозный–Москва. Эти факты, наложившись на исходные слухи, создали плотный информационный фон. Однако по официальной информации никакой аварии не было.