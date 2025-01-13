Коза Меркель ушла из жизни в Подмосковье

Олег Сирота, владелец сыроварни в Истринском районе Московской области, рассказал о том, что попрощался со своей козой по имени Меркель, которой исполнилось 13 лет. Об этом он сообщил в социальных сетях. Именно эта коза стала первым животным, которое появилось в сыроварне.

По словам владельца фермы, его коза, которая была главной в стаде, страдала от болезни. Она отказывалась от еды, но при этом продолжала проявлять агрессию и больно бодалась. Предприниматель отметил, что коза по кличке Меркель была лидером в стаде и показывала высокие результаты по удоям.

«Старушка прожила необычно долгую и интересную жизнь. Десять лет назад мы начали путь к русскому пармезану и импортозамещению. Я установил палатку в чистом поле и купил козу – с чего-то же нужно было начинать хозяйство. А дальше всё завертелось… началась стройка сыроварни, первые успехи, неудачи, первые козлята», – рассказал сыровар.

Впоследствии, как утверждает Сирота, Меркель приобрела известность. Она ездила на козе в Минсельхоз Московской области. После этого она отправилась на Дальний Восток, где познакомилась с козлом по имени Тимур, жившим и дружившим с тигром Амуром.

«Она выиграла конкурс красоты среди коз и вернулась с потомством. Снялась во множестве телепередач и интернет роликов», – отметил Сирота.

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