Кожемяко: ВСУ подготовлены для действий в Курской области

Губернатор Приморья Олег Кожемяко из Курска пообщался с обозревателем KP.RU Александром Гамовым и рассказал, как обстоят дела в российском регионе и насколько там сложная обстановка.

В Курской области находится Олег кожемяк и вице-губернатор Сергей Ефремов, который взял позывной «Кубинец». Вместе с командой они привезли для соотечественников все самое необходимое: технику и оборудование для применения в миссиях. Здесь же находятся и приморцы из 155-й бригады, 83-ей ВДВшной и батальона «Тигр».

По словам Кожемяко, часто приходится ходить в полувоенной форме, но полное обмундирование нужно только при необходимости.

«Сейчас идет вытеснение противника, продолжается, скажем так, завоевание наших населенных пунктов. То есть работают ребята слаженно, применяют все возможные средства обнаружения и подавление огня. И освобождают те поселки, населенные пункты. Конечно, это непросто…Противник здесь, скажем так, подготовленный. Но, тем не менее, задачи, которые ставит Верховный главнокомандующий, наши ребята доблестно выполняют», — рассказал собеседник.

Напомним, что в приграничье Курской области продолжается вытеснение ВСУ. ВС России успешно ведут наступления и выдавливают противника за границу страны.

Ранее сообщалось, что в Курской области нашли более 500 человек, считавшихся пропавшими.