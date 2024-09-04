В Курской области нашли более 500 человек, считавшихся пропавшими

Благодаря совместной работе волонтеров, силовых структур и правительства Курской области более 500 человек, пропавших после эвакуации из приграничных районов, были найдены. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

В региональном отделении Российского Красного Креста трудится около 70 волонтеров. Они ежедневно оказывают помощь нуждающимся. К этому моменту около 50 тыс. человек получили продуктовые и гигиенические наборы, а почти 6 тыс. жителей приграничных районов стали обладателями сертификатов на приобретение лекарственных препаратов.

Врио губернатора Алексей Смирнов провел встречу с представителями Красного Креста, в ходе которой обсуждалось дальнейшее взаимодействие и поддержка для эвакуированных граждан. Власти региона продолжают прилагать все усилия для оказания помощи пострадавшим жителям.

Ранее житель Теткина под Курском показал кулак дрону ВСУ и угодил в него палкой. Мужчина рассказал, что он успел спрятаться, после чего прогремел взрыв.