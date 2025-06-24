Козловский вернется на российскую сцену спустя два года отсутствия

Данила Козловский воплотит образ Корнея Чуковского в спектакле Саввы Савельева под названием «Чуковский». Премьерные показы запланированы на 19, 20 и 21 сентября на сцене московского театра имени Ермоловой, сообщили в пресс-службе организации.

Корней Чуковский (настоящее имя Николай Корнейчуков), известный русский литератор, критик и автор, подарил детям множество любимых сказок. В 1920-х годах из-под его пера вышли такие произведения, как «Бармалей», «Федорино горе», «Тараканище», «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Айболит», «Телефон» и «Краденое солнце». Спектакль «Чуковский» приурочен к вековому юбилею этих сказок.

Режиссер ставит перед собой задачу изучить личность знаменитого писателя, попытаться понять, каким был Чуковский вне публичного образа, что он скрывал и почему в итоге отказался от созданных им сказок.

Стоит отметить, что актер Козловский ранее был вовлечен в судебные разбирательства из-за обвинений в дискредитации вооруженных сил, и его имя было исключено из титров некоторых проектов.

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