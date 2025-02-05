«КП»: части тел Тархова и его жены внучка-убийца разбросала по мусорным бакам

Внучка, которую подозревают в убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги, вероятно, расправилась с телами, а затем выбросила их части в разные контейнеры для мусора. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией, в интервью изданию «Комсомольская правда».

Накануне стало известно, что бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью нашли мертвыми. На телах нашли следы от пулевых ранений. Одна из версий произошедшего: с бывшим мэром и его женой могла расправиться внучка жертв, ее задержали.

«По предварительной версии, она убила бабушку с дедушкой, расчленила, разложила фрагменты по пакетам и бочкам, а потом возила части тела на такси и раскидывала их в мусорные баки по городу», — рассказал источник издания.

По информации, полученной от журналистов, в квартире бывала только внучка, которая через некоторое время вышла оттуда с темными сумками. Тарховых могли лишить жизни примерно месяц назад. Это предположение подтверждается тем, что в последний раз соседи видели супругов именно в то время.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при аварии в котельной жилого дома в Самаре.