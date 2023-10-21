КПП «Рафах» на границе Египта с Газой открылся для доставки гумпомощи в Газу

Долгожданные поставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава начались в субботу утром, 21 октября КПП «Рафах» на границе Египта с Газой. Об этом передает арабский телеканал Al-Quahera al-Ihbariya.

Напомним, с начала возобновления арабо-израильского конфликта Египет отказывался открывать границу с сектором Газа не только для пропуска беженцев, но и для проезда сотен большегрузов гуманитарной помощи , скопившихся на единственном пункте пропуска в селении Рафах.

«КПП "Рафах" на границе Египта с Газой открылся для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава», — телеканал Al-Quahera al-Ihbariya.

Ранее сообщалось, что ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек.

Напомним, ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».