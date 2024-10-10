KP.RU: беглый Макаревич* за год не получил ни одного запроса на корпоратив

Исполнитель Андрей Макаревич*, сбежавший в Израиль после начала СВО, пытается подзаработать изо всех сил. Как отмечает KP.RU , за год артист не получил ни одного заказа и доходы серьезно упали.

Макаревич* после отъезда передал свой дом в Подмосковье родной сестре, а квартиру в Москве — старшему сыну. После побега артисту пришлось забыть про российские концерты и заказы, а также собственный бизнес.

Известно, что неплохая прибыль Макаревичу* шла от его джаз-клуба «Джем» в районе Чистых прудов. Однако он сам вышел из доли. Студии по производству сериалов и фильмов приносили меньше дохода. Известно, что исполнитель остался соучредителем продюсерской компании «Самый Смак», но она едва ли может похвастаться активной деятельностью.

А вот алкогольный бизнес Макаревич* развивает как может, причем за пределами России. Одна бутылка его бренда стоит не меньше 4,6 тыс. рублей. Однако далеко за пределы Израиля дело не идет, не восприняли изысканные предложения и в США, где Макаревичу удалось собрать небольшой концертный вечер с презентацией вина.

В то же время супруга Макаревича*, Эйнат, зарабатывает на авторских турах. Артист пытается выступать, но спрос заметно упал. Чаще группа и он зарабатывают на концертах в клубах и барах. В Израиле последнее выступление отменили. В ноябре звезда запланировала гастроли по Германии, однако продажи достигают суммы от 5,8 до 13,2 тыс. рублей. В РФ его заработки были значительно выше, как у любой крупной звезды.

Ранее сообщалось, что раскрыта сумма, за которую Макаревич согласен выступить перед россиянами.

*Физлицо, признанное иностранным агентом в России