KP.RU: брак певицы Алсу и бизнесмена Абрамова распался из-за измен

Звездные обозреватели предполагают, что исполнительница Алсу подала на развод из-за измен Яна Абрамова. Долгие годы она тщетно пыталась спасти брак, но у всего есть предел. Об этом пишет KP.RU .

Певица и предприниматель были вместе 18 лет. Очевидно, что дальше их история совместной жизни не продолжится: 27 мая Алсу подала на развод, а суд зарегистрировал дело о расторжении брака. То, что артистка стала инициатором, натолкнуло СМИ на определенные выводы. Их подтвердили журналистам в окружении певицы.

«Абрамов начал изменять Алсу не вчера, а больше 10 лет назад. Рассказывали, что для одной из любовниц он снимал шикарную яхту, где они вместе проводили время. Он всегда умел произвести впечатление, и женщины сами не могли устоять перед его обаянием», — поведали собеседники КП.

Слухи о разладе в браке Абрамова и Алсу ходили давно. Однако постоянно они находили опровержение. После очередной трещины в отношениях пара завела ребенка: Алсу в 2016 году родила сына Рафаэля. На какое-то время семья снова стала крепкой и счастливой, но ненадолго.

Часто Абрамову приписывали романы с Викторией Лопыревой и Анастасией Решетовой, бывшей Тимати. Первая все отрицала, вторая не подтверждала, но случайно или намеренно давала поводы для пересуд. Так, как-то в одном из постов брюнетка пошутила про женатого мужчину. Это сразу связали с Абрамовым на фоне слухов. Тем не менее ничего наверняка так и не удалось доказать.

Отметим, что поклонники Алсу встали на ее сторону. Певица получает множество теплых слов поддержки, а многие считают, что решение было правильным.

Напомним, что Алсу и Абрамов воспитывали троих детей, включая и старшую дочь Микеллу. Многие помнят ее по скандальному выступлению в 2019-м в вокальном шоу, где она одержала победу. Спустя множество разбирательств звезды признались, что голоса были накручены.

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