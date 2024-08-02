KP.RU: огромные долги вынудили Блиновскую распродавать все роскошное имущество

С молотка уходят украшения, Lamborghini, особняки и все, на что может найтись покупатель. Елена Блиновская рискует потерять все деньги, заработанные на своем авторском проекте. Накануне блогеру утвердили обвинительное заключение: звезда интернета проходит сразу по трем статьям УК РФ. Все связаны с уклонением от уплаты налогов и махинациями.

Имущество семьи Блиновской было арестовано на 650,5 млн рублей. Адвокаты марафонщицы активно распродают оставшиеся ценные вещи, недвижимость и транспорт, лишь бы успеть погасить долг перед государством и избежать более серьезных последствий.

«Не считаю ее деньги. Да, есть мысли оформить банкротство после продажи, но я не знаю, будут ли они это делать. Мне запрещено с ней говорить. На суды я приходить могу, а вот свидание или звонок – нет, нельзя. Хотя мы родные люди», — отметил собеседник КП.

Дети Блиновской живут с бабушкой и, по словам Останина, им очень плохо без мамы и папы.

Ранее сообщалось, что находящаяся в СИЗО Блиновская решила стать банкротом.