KP.RU: певица Алла Пугачева перенесла операцию на лице

Исполнительница Алла Пугачева находится в Юрмале. Как сообщает KP.RU , певица до приезда в Латвию из Кипра сделала себе операцию на лице.

Люди, которые видели Аллу Пугачеву в Юрмале, заявляют об изменениях. По их мнению, артистка сделала пластическую операцию. У нее стало меньше морщин, уже нос. Кроме того, Пугачева не выходила в свет на Кипре около месяца.

«Мы были правы, когда предполагали, что где-то полгода назад она сделала пластику. И она прикрывает рубцы наверняка. В ее возрасте уже с таким количеством вмешательств не очень хорошо проходило заживление. Присутствуют видимые рубцы на лице», — отметила хирург.

Поклонники также сравнили фотографии до и после. По их мнению, артистка помолодела за счет ринопластики и подтяжке. Не исключено, что она обращалась за услугами к кипрским хирургам. Однако сама звезда эти слухи не комментирует.

Ранее сообщалось, что Сергей Зверев заявил о возвращении Аллы Пугачевой в Россию.