KP.RU: пять продуктов признаны самыми опасными для домашних животных

Редакция KP.RU собрала комментарии экспертов и назвала восемь продуктов, которые могут привести к ожирению и проблемам со здоровьем у питомцев.

Диетолог Екатерина Рогульская объяснила, что любой живой организм получает лишний вес, если много ест, но при этом тратит мало энергии. Жировые клетки становятся частью эндокринной системы, синтезируя вещества, влияющие на обмен веществ. Они также могут спровоцировать системное воспаление: в этом и заключается одна из опасностей жира. Если с ожирением ничего не делать, рано или поздно человек, кот или собака, любой организм, столкнутся с болезнями и их обостренными формами. По этой причине важно отслеживать вес и корректировать питание.

В рационе котов все также непросто, ведь многие продукты, которые можно хозяевам, животным просто противопоказаны. Например, в этот список включили печень, жирное мясо, рыбу, копчености, шоколад, магазинная еда, не предназначенная для питомцев. Также нельзя давать животным необработанную шкуру животных и кости собак из зоомагазина.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что также нежелательно давать влажный корм низкого качества: зачастую там намешаны ароматизаторы и усилители аппетита.

Ранее сообщалось, что в Перми умер кот Крошик, за похудением которого следила вся Россия.