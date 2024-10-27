Умер пермский кот Крошик

В Перми скончался кот-блогер по кличке Крошик, за лечение которого следила вся Россия, сообщил Mash со ссылкой на приют, где выхаживали ушастого.

Отмечается, что в ближайшие дни тело кота отправят на экспертизу, чтобы выяснить причину проблем со здоровьем.

Россияне активно следили за жизнью Крошика в соцсетях. Волонтеры обнаружили кота в подвале одного из многоэтажных домов. Кот весил намного больше нормы, из-за чего испытывал трудности с передвижением. По всей видимости, животное регулярно кормили жители дома, а вес набрался из-за того, что кот не двигался и не выходил на улицу.

Неравнодушные решили помочь коту и занялись его лечением. Волонтеры доставили его в реабилитационный центр, где для него прописали диету.

«Увидев его впервые, мы даже не могли представить себе, что кот действительно может быть таких размеров. Он даже не мог вставать под силой тяжести своего веса и мочился под себя...Котику было больше 12 лет, поэтому мы поняли, что в условиях приюта мы бы не справились с таким уникальным случаем», — сказали представители приюта.

Ранее в приюте сообщили, что состояние Крошика резко ухудшилось — кот начал задыхаться, а его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Вес животного на момент начала лечения достигал 17 кг.

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