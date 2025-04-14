По словам Ирины Гончаровой, сотрудницы благотворительной организации «Круги мира», российский военнослужащий, получивший ранение, в течение четырех дней самостоятельно выбирался из-под завалов. Об этом пишет издание «Комсомольская правда».

Сотрудница госпиталя, которая является медицинским работником, сообщила, что военнослужащие Российской армии делятся с ней историями о своих потерях, о пережитом страхе и о том, как они боролись за жизнь.

«Один из таких ребят с перебитыми руками, с ранением в живот восемь дней полз, пока его не вытащили товарищи… Другой рассказывал, что четыре дня сам себя откапывал из-под земли после взрыва. Тяжелораненый. Без воды и еды», — уточнила медик.

Ранее сообщалось о том, что Людмила Болилая, медицинская сестра в звании ефрейтора, проявила героизм, спасая жизнь раненого военнослужащего. Она закрыла его собой от осколков ракеты, выпущенной украинскими войсками.