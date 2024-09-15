«Радио «Комсомольская правда» ( KP.RU ) пообщалось с Константином Кеворкяном, руководителем телеграм-канала «Украина.ру». Он рассказал, как украинцы сопротивляются Киевскому режиму и в ужасе от демографической катастрофе, происходящей на Незалежной.

Посольства Украины в Европе получили сотни тысяч заявлений от украинцев: они пытаются отказаться от гражданства. Цифры только растут, некоторые рвут документы, как только им удается получить новые в ЕС. Тем временем в странах союза живут от 100 до 300 украинцев призывного возраста.

«Надо понимать, что избавиться от украинского гражданства достаточно сложно. Решение по этому поводу принимает лично президент Украины. Человек должен пройти долгую юридическую процедуру, которая крайне сложна. Именно потому Киев говорит о том, что в Крыму и на Донбассе живут тысячи их сограждан», — отметил Константин Кеворкян.

Европейские страны обязывают интегрироваться в местное общество и очень многие украинцы это делают, потому что не хотят возвращаться на родину под управлением Зеленского. Только с начала нынешнего года за рубеж из Украины уехали 300-400 тысяч человек. Много женщин и детей, но и призывников, которые не хотят становиться пушечным мясом.

Ранее сообщалось, что политолог Кот предостерег Зеленского от шуток в политике.