KP.RU узнал четыре версии происхождения названия отечественной ракеты «Орешник»

Версий о происхождении названия ракетного комплекса «Орешник» нашлось не меньше четырех помимо той, что озвучил сам президент Владимир Путин. Все возможные варианты публикует KP.RU .

Крепкое название разработке дали сами ракетчики. Такую версию озвучил президент в ходе обращения к россиянам и личному составу ВС РФ. «Комсомолка» при этом отмечает, что ученые могли сослаться на очень популярную книгу: Библию, а точнее Ветхий Завет.

Орешник в одной из главных книг верующих указывается как дерево божественной мудрости, которое наделяет проницательностью и наставляет человека на путь правды. Такие смыслы удачно легли на обращение президента, которое вышло таким же гармоничным, призывающим мир вернуться к дипломатическим договоренностям и встать на правильный маршрут.

Вторая версия куда более жесткая. Если вспомнить, то на Руси из орешника делали розги. То есть, заложен очевидный смысл возмездия. Возможно, странам, что позволили ВСУ применить «дальнобои» ATACMS и Storm Shadow по РФ.

По третьей теории, ракету просто хотели подвести визуально к ветке орешника, но только с «гроздьями гнева», то есть, шестью боевыми блоками. Известно, что дерево расцветает пучками и от них уже появляются орехи. Примерно по такому принципу и создали комплекс.

Четвертая версия еще большее предположение. Возможно, что «Орешник» является модификацией существующих ракет, а также приближенной к ранее анонсированной системе «Кедр». Работа над ним должна была начаться как раз в 2023-2024 годах. «Орешник» скорее всего, это самая первая, но менее дальнобойная версия «Кедра».

Ранее сообщалось, что политолог Сергиенко высказался о запуске «Орешника».