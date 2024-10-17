KP.RU: ВСУ участили обстрелы по ДНР зажигательными бомбами

Зажигательные бомбы по Донецкой Народной Республики сбрасывают «дроны-драконы» ВСУ, пишет KP.RU . С приходом холодов такие атаки лишь участились. Саперы рассказали журналистам, в чем особенность и опасность таких бомб.

Бомбы представляют собой желеобразные «зажигалки», термитные смеси на основе оксидов металлов или их комбинации. При этом дождь и холод не способны помешать детонации, которая получается искристой и очень горючей. Потушить такую проблематично, а саперы и вовсе не рекомендуют этого делать. Единственный более надежный способ справиться с возгоранием: закидать источник землей. Это нужно делать быстро, чтобы не получить ожогов.

«Следует помнить, что ВСУ обычно устраивают пожар в виде линии, т.е. дрон летит и сбрасывает горючую смесь. Реже может зависнуть над позицией и сбросить начинку. Желательно научиться его сбивать сосредоточенным огнем подразделения, пока он не достиг вашего блиндажа», — рассказывает сапер с позывным «Бродяга».

Сбрасываются зажигательные бомбы с дронов-камикадзе. Один из таких залетел в дом мирных жителей, но запутался в шторах. Тогда ими и усилили защиту: были придуманы особые веревочные преграды. Применимы как в домах, так и на расстоянии 20 см у входа в блиндаж. Подходят даже рыбацкие сети, которые останавливают большинство дронов.

Необычным в ВСУ называют французские противотанковые HPD-2-А2. Они выглядят как безобидное радио, но на самом деле — это устройство с мощной взрывчаткой. Предмет чувствителен к любым движениям и металлоискателям.

Ранее сообщалось про количество уничтоженных с начала СВО танков Leopard.