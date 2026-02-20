Крах «любимого сына» королевы: Эндрю вычеркивают из истории монархии после обысков по делу Эпштейна

Правительство Великобритании рассматривает возможность внесения законопроекта, который официально исключит бывшего принца из очереди на престол. На текущий момент он занимает в ней восьмую позицию. Поводом для резкой законодательной инициативы стали события, когда Эндрю был задержан в рамках возобновленного расследования по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Король Карл III уже выразил официальную поддержку следствию, подтвердив готовность Букингемского дворца к полному содействию.

Политическую поддержку исключению Эндрю из линии наследования выразили представители правящей партии. Напомним, что Эндрю ранее уже был лишен королевских титулов, военных почестей и права именоваться «Его Королевским Высочеством» на фоне обвинений Вирджинии Джуффре в сексуальном насилии. Новый виток расследования может привести к полному юридическому разрыву Маунтбеттен-Виндзора с институтом монархии.

Ранее связи с Эпштейном сорвали выступление Билла Гейтса на крупном саммите по ИИ.