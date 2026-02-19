Тень Эпштейна над ИИ: Билл Гейтс внезапно отменил выступление на саммите в Индии

Основатель Microsoft Билл Гейтс спровоцировал громкий скандал, отказавшись от участия в индийском саммите по искусственному интеллекту всего за несколько часов до своего выхода на сцену. Об этом сообщает Bloomberg.

Официальная причина, озвученная Фондом Гейтса, — желание «сохранить фокус на приоритетах саммита». Однако мировые СМИ называют иную подоплеку. Вместо миллиардера интересы фонда представит Анкур Вора, курирующий отделения в Африке и Индии. Публичное обсуждение контактов Гейтса с Эпштейном вновь обострилось, что вынудило команду филантропа минимизировать его присутствие на крупных медийных площадках во избежание неудобных вопросов.

Демарш Гейтса напрямую связан с возобновившейся волной критики из-за его прошлых связей с финансистом Джеффри Эпштейном, замешанным в делах о секс-торговле. Организаторы саммита выразили сожаление, но подчеркнули, что повестка мероприятия остается неизменной.

Ранее в России утвердили первый учебник по ИИ для 5–9 классов.