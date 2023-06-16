«Крайне медленный»: психолог выявила слабые стороны участника шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Психолог Александра Метальникова рассказала о слабых местах Дмитрия Матвеева — одного из самых ярких и любимых россиянами участников шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Эксперт уверена, что эзотерику достаточно трудно поддерживать своих соотечественников в политическом плане, так как Матвеев относится к этому скептично.

«Это связано с его психической структурой. Он крайне осторожный и достаточно медленный человек. Имеется очень много внутренних сомнений, который тянут его в разные стороны», – пояснила Метальникова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Одна из важных черт Дмитрия, по словам психолога, это медленность.

«Ему стоит научиться двигаться во временном потоке и не впадать в свои личные фантазии и мечты. Важно разговаривать о будущем, проговаривать планы», – добавила собеседница издания.

Полный психологический портрет Дмитрия Матвеева вы найдете здесь.