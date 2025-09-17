Крайнюю дату оплаты ЖКХ перенесут в России на пять дней вперед
В России перенесут крайнюю дату оплаты ЖКХ
С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Теперь платить нужно будет до 15-го числа каждого месяца. Об этом сообщил в беседе с ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
С вступлением изменений управляющие компании утратят возможность самостоятельно устанавливать сроки оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Основная цель этих нововведений — повышение удобства и комфорта для граждан, отметил парламентарий.
«Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты», — процитировало Колунова ТАСС.
Перенос крайнего срока оплаты, по его словам, поможет гражданам избежать просрочек и необходимости уплаты пени.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.