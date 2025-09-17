Крайнюю дату оплаты ЖКХ перенесут в России на пять дней вперед

С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Теперь платить нужно будет до 15-го числа каждого месяца. Об этом сообщил в беседе с ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.