Красивая зеркальная дата соединила сердца 40 тульских пар в ЗАГСе

Красивая зеркальная дата 26.02.2026 стала поводом для десятков влюбленных пар в Туле связать себя узами брака. Около сорока молодоженов решили, что именно в этот особый день их семья будет самой крепкой и счастливой на долгие годы, пишет «ТУЛАСМИ» .

Во Дворце бракосочетания в этот день царила необыкновенная атмосфера. Несмотря на зимнюю погоду за окнами, внутри было по-настоящему тепло и празднично. Старший инспектор отдела ЗАГС по городу Тула Мария Фомичева призналась, что сотрудники стараются разделить радость с каждой парой и поддерживать это настроение до самого вечера.

«Несмотря на зимнюю погоду, здесь много пар, они все очень красивые. Во Дворце очень тепло и празднично, а мы, как сотрудники ЗАГСа, разделяем с каждой парой их радость создания семьи и стараемся эту атмосферу поддерживать до конца дня», - сказала Мария Фомичева.

У каждой новой семьи — своя уникальная история знакомства. Ольга и Даниил, например, встретились на практике, работая со студентами. А вот Виктор и Анна приехали в Тулу из Мценска Орловской области. Их привели в областной центр учеба и работа. Молодые люди знали друг друга задолго до того, как начали встречаться, но судьбоносной стала одна случайная встреча, которая перевернула все.

Зеркальные даты давно пользуются популярностью у влюбленных. Многие верят, что магия чисел помогает сохранить любовь и взаимопонимание на долгие годы. И 40 пар, решившихся на этот шаг 24 февраля, надеются, что их семейная история начнется именно с этого красивого дня.

