Красная икра исчезла из главного буфета Госдумы

В главном буфете Государственной думы больше не найти красную икру на видном месте. Уже больше месяца ее там нет. Теперь депутатам, желающим отведать яйцо с этой дорогой закуской, нужно посещать небольшой буфет, расположенный на пятом этаже нового корпуса, сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

Работники столовой неофициально сообщают, что причиной исчезновения икры из общего доступа (где питаются большинство гостей Думы и журналисты) стали публикации в прессе о ценах в думских кафе.

Стоит отметить, что стоимость этого деликатеса выросла во второй раз в текущем году. В этот раз цена увеличилась еще на 10 руб., достигнув 180 руб.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян готовы месяц ждать скидку на товары в магазине.