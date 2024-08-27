Краснодарец променял работу в нефтяной компании на повторную службу на СВО

Иван Уляшов из Краснодара получил серьезную травму ноги и был вынужден установить протез. Его жизнь могла вернуться в прежнее русло, но вскоре он понял, что работа инженером в нефтяной компании ему не откликается. Вместо этого мужчина снова вернулся на СВО. Историю военнослужащего передает RT .

Уляшов узнал что такое тяжелая травма в 2022 году во время службы на Харьковском направлении. Там он напоролся на противопехотную мину-лепесток ВСУ и едва не лишился ноги. Ему помогли в Муроме, затем перенаправили в Белгород и далее в Москву. Это были одни из самых тяжелых поездок, в которых боец едва выжил. Мужчине провели пересадку кожи, сделали уколы и поставили диагноз: травматическая ампутация левой стопы.

«Первое время были температура и жуткие боли — было совсем не до бумаг. А потом начался бюрократический процесс. И мне говорили, что у меня контракт, но не такой, и чтобы на все льготы, которые положены военнослужащим, я не рассчитывал», — говорит военный.

Оказалось, что произошла путаница в документах. Военный числился как отпускной с 11 июля, но ни слова о ранении не было. Вернуть права на льготы и уладить неурядицу удалось через Главную военную прокуратуру. Все оформили как «бытовую травму», так как краснодарец хотел вернуться на СВО. С тяжелым ранением и протезом его бы не пустили в Донбасс и на службу.

При этом в 2023 году военному повезло получить новый протез в Санкт-Петербурге, который оказался куда удобнее первого. По словам военного, он ушел на СВО повторно из-за интересов страны, верности Родине и идеи, а не денег. Во время работы в нефтяной компании ему, как инженеру, платили много. Однако возвращаться к прежней жизни и оставаться в стороне солдат уже не хочет.

Ранее сообщалось, что информация о набеге диверсантов ВСУ на Саратовскую область оказалась фейком.