Краснодарец возмутился контингентом в новом термальном комплексе

В Краснодаре в конце 2025 года на территории ТРЦ «Oz Молл» открылся новый термальный комплекс «Термолэнд». Место быстро стало популярным: тысячи горожан и гостей города устремились за отдыхом. Но вместе с популярностью пришли и проблемы. Житель Краснодара Дмитрий опубликовал на портале 93.RU отзыв, в котором раскритиковал поведение посетителей. По его словам, главная беда новой локации — контингент.

Мужчина возмутился, что гости комплекса не убирают за собой волосы, пренебрегают душем перед посещением бассейнов и саун, а также не следят за своими детьми, которые бегают по парным без присмотра. Публикация вызвала бурную дискуссию, в которой читатели разделились на два лагеря.

Одни поддержали Дмитрия, но быстро перевели стрелки на извечный кубанский спор: кто виноват — местные или приезжие? Впрочем, большинство сошлось во мнении, что дело не в прописке, а в воспитании.

«Культура поведения отсутствует как у местных, так и у приехавших. Хотя бы прочитав вот эту статью, понимаю, что автор уже тут пытался себя поставить выше „колхозников“. Грустно», — написал один из комментаторов.

Другие отметили, что подобное поведение встречается в любых местах, даже в пятизвездочных отелях, и предложили конкретные меры.

«Введите большие штрафы за малейшее нарушение, все сразу будут культурные», — посоветовал читатель.

Многие все же рады, что в городе появился такой комплекс, и призывают беречь то, что создано для отдыха. Звучат предложения установить камеры и штрафовать нарушителей — по мнению краснодарцев, это единственный способ приучить людей к порядку.

Ранее сообщалось, что жительница Наро-Фоминска оседлала бронзового Емелю и вызвала критику в Сети.