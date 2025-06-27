Краснодарский край заподозрили в массовой установке муляжей вместо камер фиксации нарушений

В Краснодарском крае могут устанавливать муляжи вместо камер фиксации нарушений на автотрассах. Такое допущение сделал Национальный автомобильный союз, и об этом сообщил телеграм-канал Mash.

За 2024 год Кубань вышла на первое место в РФ по числу установленных камер видеофиксации нарушений. При этом регион занимает последнее место по числу официально выписанных штрафов. По статистке, одна камера в Краснодарском крае фиксирует всего по два нарушения в сутки, когда в других крупных регионах это число доходит до 60.

«При этом статистика аварий печальная: за 2024 год в Краснодарском крае произошло почти 6,5 тысячи ДТП — риск аварийности в 1,5 раза больше, чем в Москве, и в 2,5 раза — чем в Московской области», — указал микроблог.

По утверждению НАС, большинство камер на Кубани могут быть нерабочими, либо они изначально были только имитацией. Союз попросил Генпрокуратуру проверить, как проходила установка устройств, и существуют ли они вообще.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести систему, которая позволит отслеживать водителей без полиса ОСАГО с помощью камер и автоматически выписывать им штрафы. Штрафовать таких водителей начнут с осени 2025 года.