Краснодарский суд наказал супругов за видео с исполнением песни

В Краснодарском крае семейную пару привлекли к ответственности за исполнение песни. Информацию об этом предоставили в пресс-службе судебной системы региона, передает «Лента.ру».

Согласно материалам дела, вечером 8 августа супруги, Антон и Светлана Петренко, во время совместного времяпрепровождения за столом исполнили песню на украинском языке. Содержание песни содержало элементы, подрывающие авторитет действий Вооруженных сил РФ. Запись исполнения была распространена через один из онлайн-сервисов обмена сообщениями.

На судебном слушании оба выразили сожаление о произошедшем. Суд вынес решение о признании пары виновной в административном правонарушении и назначил каждому из них штрафы в размере 30 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что СК заинтересовался женщиной, сравнившей волонтеров СВО с «кровожадными тварями».