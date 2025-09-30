СК заинтересовался женщиной, сравнившей волонтеров СВО с «кровожадными тварями»

СК России по Иркутской области начал процессуальную проверку в отношении местной жительницы, допустившей резкие высказывания в адрес волонтеров, оказывающих помощь участникам специальной военной операции. Как передает RT, женщине может грозить уголовная статья.

Основанием для проведения доследственных мероприятий стали публичные оскорбления, в которых женщина на видео, опубликованном в соцсетях, назвала волонтеров «кровожадными тварями». Речь шла о добровольных неравнодушных помощниках, которые доставляют гумпомощь и занимаются другими важными делами для помощи бойцам СВО.

В настоящее время следователи анализируют все обстоятельства инцидента, включая контекст и форму высказывания. По факту распространения данной информации решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о дискредитации армии России.

Ранее сообщалось, что в самарском поселке мальчика затравили из-за отца, участвующего в спецоперации. После скандала и обращения родных в ситуацию вмешалась общественница Екатерина Мизулина. Она направила информацию власти, с просьбой посодействовать в установлении справедливости.