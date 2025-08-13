Краснодарца осудили за слив интимных снимков экс-жены в общий чат

В Краснодарском краевом суде пересмотрели дело местного жителя, увеличив срок его условного наказания за распространение интимного фото экс-супруги в онлайн-чате с большим количеством участников. Об этом «Ленту.ру» проинформировали в пресс-службе судебной системы региона, ссылаясь на материалы дела.

Первоначально мужчина получил условный срок в полтора года, однако после апелляции наказание было увеличено вдвое. Кроме того, суд предписал ему удалить все фотографии обнаженной бывшей жены с его мобильного устройства.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в ноябре 2024 года после конфликта между бывшими супругами. В эмоциональном порыве мужчина отправил в общий чат откровенное фото, которое он сохранил с периода их брака. Несмотря на последующие сожаления, раскаяние и извинения, он был привлечен к уголовной ответственности.

Районный суд признал его виновным в незаконном распространении информации, относящейся к частной жизни, составляющей личную тайну, а также в незаконном распространении порнографических материалов в сети Интернет.

Ранее сообщалось, что полиция в Истре задержала женщину, организовавшую интим-салон.