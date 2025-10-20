Красногорские долголеты посетили фабрику федоскинской миниатюры в рамках программы «Активное долголетие»

Мероприятие было организовано при поддержке администрации городского округа и местного отделения партии «Единая Россия» и стало одним из подарков для людей старшего поколения в рамках празднования Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября.

«Отправляем наших долголетов в очередное удивительное путешествие – в село Федоскино. Это очень интересная программа. Несмотря на дождливую погоду, я уверен, что у них будет великолепное настроение, и вернутся они полные эмоций, впечатлений», – сказал руководитель Красногорского отделения клуба «Активное долголетие», исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов, отправляя в Федоскино первый автобус с экскурсантами.

Центральным событием поездки стало посещение Музея народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных». В ходе экскурсии гиды познакомили гостей с историей династии Лукутиных, стоявших у истоков знаменитой федоскинской лаковой миниатюры. Участники программы узнали о технологии создания уникальных изделий и особенностях особого вида живописи масляными красками по папье-маше, который сформировался еще в конце XVIII века. Во время визита на фабрику красногорцы смогли рассмотреть разнообразные стильные аксессуары и сувениры, которые могут служить изысканным подарком. Кульминацией визита стал мастер-класс от профессиональных художников, где каждый смог попробовать себя в росписи магнитов из папье-маше акриловыми красками, используя элементы традиционной федоскинской техники.

«Я уверен, что на этом останавливаться не будем. Впереди у нас еще много планов, много задач, которые нужно решать совместно. Уверен, что долголеты уже ждут новогодние праздники, потому что мы всегда готовим им сюрпризы. И новогодний, зимний сезон всегда очень насыщенный и яркий», – отметил Богдан Андриянов.

Как сообщают организаторы, из-за большого количества желающих среди жителей Красногорска, участвующих в проекте, поездки в Федоскино проводились в течение всей недели. По отзывам участников, они остались крайне довольны экскурсионной программой и выразили благодарность как организаторам, так и сотрудникам фабрики, которые сохраняют уникальные национальные художественные традиции.

