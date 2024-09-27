Красногорского подростка, терроризирующего местных жителей, поставили на учет

В Красногорске поставили на профилактический учет подростка, который избивал детей и угрожал взрослым. Об этом сообщает Regions со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городскому округу.

«В настоящее время сотрудниками полиции установлен и опрошен несовершеннолетний, а также его законный представитель. Подросток поставлен на профилактический учет», — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, это первый случай жалобы на несовершеннолетнего. До этого заявления и обращения на его счет в дежурную часть не поступали.

Ранее сообщалось, что в Озерах учащийся одной из школ во время драки ударил сверстника стулом.