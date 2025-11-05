Красноярец использует громкую музыку, чтобы выселить соседей

В частном секторе под Красноярском разгорелся серьезный бытовой конфликт, где в качестве инструмента давления используется громкая музыка. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Борус. Люди», один из местных собственников устроил настоящую акустическую атаку на своих соседей.

Жители улиц Веселовская и Аринская жалуются на ежедневные звуковые издевательства: музыка играет на высокой громкости с 9 утра до 9 вечера без перерыва. Сам виновник шума открыто заявляет о своих намерениях, утверждая, что не прекратит, пока «всех тут не выживет».

Пострадавшие от дебошира соседи были вынуждены обратиться за помощью в полицию. Хотя по факту их обращения был составлен административный протокол, никаких реальных мер принято не было, и навязчивый шум продолжает доноситься из дома нарушителя спокойствия.

