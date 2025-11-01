Житель Петербурга расколол двор на два лагеря из-за дровяной печи

В Петроградском районе Санкт-Петербурга разгорелся необычный соседский конфликт, причиной которого стала обычная дровяная печь. Владелец частного флигеля во дворе дома на Кронверкской улице пользуется старинным способом отопления, что привело к спорам среди жителей окружающей многоэтажки, сообщило издание «Подъем».

Регулярная топка печи окутывает двор плотным дымом. Эта ситуация разделила соседей: одни, почувствовав запах дыма, испытали ностальгию по ушедшей эпохе, другие же забили тревогу из-за возможного вреда для экологии и здоровья. Группа недовольных уже обратилась с жалобами в полицию и МЧС.

Однако, как пояснили в пресс-службе Петроградского района, действия владельца флигеля абсолютно законны. Территория является частной, и официальных обращений в администрацию не поступало.

«Жалоб в администрацию по этому поводу не поступало. Вообще, это частная территория, и все вопросы должны быть адресованы к собственнику. Он же может и заключить договор на проведение отопления», — уточнили власти района.

