Отец погибших детей из Красной Сопки нарушил меру пресечения, посетив шоу «Пусть говорят»

В СК проинформировали, что отец погибших детей из Красной Сопки нарушил меру пресечения, принимая участие в программе «Пусть говорят», сообщила prmira.ru.

Отец погибших детей из Красной Сопки стал гостем программы «Пусть говорят», во время которой поделился своим видением причин трагедии. В зале присутствовали родственники семьи и эксперты. Гости делились своими предположениями, что могло спровоцировать гибель четырех детей. Корреспондент «Проспекта Мира» обратился в региональный следком с просьбой прокомментировать некоторые заявления.

В СК сообщили, что мужчина не имел право участвовать в телевизионном шоу. Таким образом он нарушил установленную ему меру пресечения. В ведомстве отметили, что суд установил меру пресечения в виде подписки о невыезде. Принять другое решение было невозможно из-за неработающей супруги. На тот момент в семье находился пятый ребенок, который на момент трагедии еще не родился. Как сообщалось ранее, малыш умер в ночь на 2 февраля.

В ведомстве отметили, что обсудили с мужчиной причины нарушения меры пресечения.

«Мы его допрашивали дополнительно об этом, когда он вернулся», — сообщили «ПМ» в региональном следкоме.

Ранее сообщалось, что в СК опровергли некоторую информацию, прозвучавшую в программе «Пусть говорят» о гибели четырех детей.