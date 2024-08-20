Красноярских подростков ищет полиция из-за гонок в ванне на колесиках

Молодые люди из Красноярска сняли на видео гонку на самодельных прицепах для электросамокатов: подростки уютно расположились в ванной и пронеслись на улицах на скорости. Как пишет издание «Vse42.ru» , теперь гонщиков ищет полиция.

Заезд по Красноярску удался: музыка, самокаты и старая ванна, которая стала своеобразным дополнением к транспорту. Под современный хит трое подростков решили снять ролик, как катаются на своей разработке. Среди их экспериментов не только прицеп в виде ванной на колесиках, но и «уставший» диван. Последний уместился уже на два самоката, которые резво пронесли гуляк по проспекту.

Однако разработки противоречили правилам безопасности управления самокатами. Видеоролик дошел до внимания полиции, подростков стали искать. Часть гонщиков удалось выявить и привлечь к ответственности, но некоторые пока остались безнаказанными за ночной заезд.

Ранее сообщалось, что мальчик уехал кататься на электросамокате и погиб под Выборгом.