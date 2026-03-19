Краснокнижные животные из Казахстана вторглись в Волгоградскую область и угрожают фермерам

Причина массового перемещения животных — отстрел на территории соседнего государства. Теперь редкие копытные, занесенные в Красную книгу, доставляют серьезные проблемы местным аграриям.

Особенно остро ситуация сложилась в Палласовском, Быковском, Николаевском, Ленинском, Старополтавском и Среднеахтубинском районах. Сайгаки заходят в поселки, выбегают на трассы и уничтожают посевы на полях. Фермеры и главы муниципалитетов бьют тревогу: ущерб сельскому хозяйству растет с каждым днем.

Власти оказались в сложном положении: отстреливать сайгаков нельзя — они охраняются государством. Экологический совет при Волгоградской областной думе уже обсудил сложившуюся ситуацию. Председатель комитета по экологии Ирина Соловьева напомнила о необходимости сохранять популяции этих животных и о том, что Россия взяла на себя обязательства по их защите.

В 2021 году была принята национальная стратегия по восстановлению сайгаков. В ее рамках усилен режим охраны, проводятся учеты и инвентаризация пастбищ. Но на практике это значит, что искать компромисс между защитой редкого вида и интересами сельхозпроизводителей придется очень аккуратно.

