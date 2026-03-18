Голодная туча надвигается: сразу несколько регионов РФ готовятся к нашествию саранчи

Полчища голодной саранчи уже этой весной могут обрушиться на поля сразу нескольких регионов страны. В Минсельхозах и местных филиалах «Россельхозцентра» бьют тревогу: зимующий запас вредителей обнаружен на огромных территориях. Об этом сообщает Lenta.ru.

Под ударом прежде всего заволжские и южные районы Волгоградской области. Там специалисты уже заявили, что саранчи в этом году будет больше. Дагестан тоже в зоне риска. Если весна и лето выдадутся сухими и жаркими, коричневая напасть накроет Саратовскую область и Хакасию. В Чечне ждут сразу два вида: азиатскую перелетную и итальянского пруса. Правда, там уверяют, что их будет не больше, чем обычно.

Окончательные масштабы бедствия станут ясны после весеннего контрольного обследования. Именно тогда подсчитают, сколько особей благополучно пережили зиму и готовы приступить к уничтожению урожая. Впрочем, есть и хорошие новости. Башкирия, Оренбургская, Челябинская и Астраханская области, Чувашия и Ингушетия могут вздохнуть спокойно — там нашествия не ожидают. В Татарстане и Якутии тоже пока тихо, но метеорологи предупреждают: ситуация изменичива, всё решит погода.

Фермерам в опасных зонах советуют готовить арсенал средств для борьбы. Саранча способна за считаные дни уничтожить гектары посевов, и прошлогодний опыт показывает: промедление смерти подобно.

