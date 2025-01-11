Краснов призвал прокуроров оперативно решать вопросы по мерам поддержки семьям участников СВО

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подчеркнул важность поддержки участников специальной военной операции и их семей, заявив, что прокуроры должны активно содействовать в быстром решении всех связанных с этим вопросов. Его слова прозвучали на торжественном мероприятии, приуроченном к 303-летию прокуратуры России, сообщил Первый канал.

Он отметил, что в 2024 году прокуроры будут уделять этим вопросам значительное внимание. Также Краснов добавил, что надзорные функции прокуратуры охватывают аспекты, касающиеся качества продукции и сроков исполнения государственных контрактов.

При этом акцент делается на производство новейших и особенно востребованных образцов вооружения, а также военной и специальной техники, заключил он.

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