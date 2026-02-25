«Красные флаги» весеннего обострения: кто рискует потерять контроль над собой в марте и апреле

С приходом тепла и солнечных дней природа оживает, но далеко не для всех этот период становится временем радости. Для многих россиян весна оборачивается настоящим испытанием для нервной системы. В эксклюзивном интервью REGIONS врач-психиатр, психотерапевт и кандидат медицинских наук Евгений Фомин объяснил, почему происходит сезонный сдвиг в психике, кто находится в группе риска и в каких случаях визит к специалисту откладывать нельзя.

Переход от зимы к весне специалисты называют серьезным стресс-фактором для организма. Увеличивается световой день, меняется гормональный фон из-за перестройки выработки мелатонина и серотонина, сбиваются привычные биоритмы. По словам Евгения Фомина, здоровый человек может даже не заметить этих изменений или ощутить лишь легкую астению — слабость и утомляемость. Однако для тех, чья психика работает на пределе компенсаторных возможностей, этот период способен спровоцировать срыв.

В зоне особого риска, как пояснил эксперт, оказываются три категории людей. В первую очередь это пациенты с уже диагностированными психическими расстройствами. Во вторую — люди с пограничными состояниями, которые находятся в стадии декомпенсации после сильного стресса или имеют недиагностированные расстройства, пока компенсировавшиеся. Замыкают список лица с органическими поражениями головного мозга: последствия травм, интоксикаций или сосудистых изменений. У них сезонные колебания способны усиливать астению, провоцировать головные боли и когнитивные нарушения.

Интересно, что врачи разделяют весеннюю сезонность на две волны, которые обыватели часто путают. Первая — весенняя активация, приходящаяся на март и апрель. Она типична для расстройств аффективного спектра и проявляется неестественным подъемом активности. Человек вдруг начинает спать по три-четыре часа и чувствует себя бодрым, речь ускоряется, мысли скачут, при этом появляются раздражительность, конфликтность и, что самое опасное, снижается критика к собственному состоянию.

Когда же бить тревогу и вести близкого к врачу? Евгений Фомин советует обращать внимание на так называемые «красные флаги». Самый очевидный сигнал — изменения базовых инстинктов. Полное отсутствие сна несколько суток подряд или, наоборот, непреодолимая сонливость, резкое изменение аппетита вплоть до отказа от еды или переедания должны насторожить в первую очередь. Второй маркер — поведенческие трансформации, когда спокойный человек становится агрессивным, а активный впадает в ступор. Появляются нелепые и рискованные поступки: трата всех сбережений, случайные связи, уход из дома.

Особое внимание стоит уделить появлению продуктивной симптоматики. Если человек начинает слышать голоса, ощущать слежку, демонстрирует неадекватную уверенность в своей особой миссии или, напротив, в собственной никчемности и греховности — это прямой путь к специалисту. Также поводом для немедленного визита становятся социальная дезадаптация (неспособность справляться с работой или учебой) и любые мысли о смерти. Разговоры о нежелании жить, о том, что «всем будет лучше без меня», требуют экстренного вмешательства.

«Людям с диагностированными расстройствами я рекомендую в конце февраля — начале марта планово посетить лечащего врача для возможной коррекции терапии. Здоровым людям, чувствующим тревогу и апатию, важно не „лечиться“ алкоголем или иными зависимостями, а соблюдать режим сна, давать себе физическую нагрузку и, если состояние не проходит в течение двух недель, обратиться к психотерапевту или психиатру. Своевременная помощь весной — это лучший способ предотвратить тяжелый срыв», — заключил собеседник издания.

