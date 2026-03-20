Сам по себе день рождения не считается уважительной причиной для опоздания или ухода с работы раньше времени по закону. Однако многие компании идут навстречу именинникам, закрепляя эту возможность в своих внутренних правилах. Об этом в беседе с ТАСС рассказала Татьяна Голубева, старший преподаватель Президентской академии.

Эксперт пояснила, что Трудовой кодекс не обязывает начальника отпускать сотрудника пораньше в честь личного праздника. Это право, а не обязанность работодателя. Если в организации принят коллективный договор или правила внутреннего распорядка, где прописано, что в день рождения можно уйти раньше, то сотрудник смело может это требование предъявить, отметила Голубева.

Если же в компании таких «плюшек» не предусмотрено, не стоит просто собирать вещи и уходить. Юрист советует действовать официально: заранее договориться с руководителем, а лучше — написать заявление и получить его согласие. Это может быть отгул за свой счет или договоренность отработать этот час позже.

Главный совет от эксперта: никогда не уходите самовольно, даже если на носу торжество. Если покинуть рабочее место без предупреждения и договоренности, начальник имеет полное право наказать нарушителя — вплоть до выговора. Ведь отсутствие на рабочем месте в неурочное время могут расценить как прогул, что является серьезным нарушением трудовой дисциплины.

