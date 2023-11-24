Красный Крест переправил в Египет заложников из сектора Газа

В пятницу утром Египет принял освобожденных из сектора Газа пленников. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным египетских СМИ, Красный Крест отправил в Египет находившихся в секторе Газа пленников. Всего было передано 24 человека, удерживавшихся до этого в секторе. Накануне по интернету разлетелось видео с моментом передачи заложников боевиком ХАМАС представителям Красного Креста. После этого пленников направили в сторону КПП «Рафах».

Передача пленников стала возможна лишь после соглашения Израиля и ХАМАС о прекращении огня. Затишье, которое будет действовать четыре дня, началось с 07.00 24 ноября.