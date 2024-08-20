Кратковременные дожди и до 27 градусов тепла ожидаются сегодня в Подмосковье
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Сегодня в Подмосковье и в Москве ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Московской области составит от двадцати двух до двадцати семи градусов тепла, в столице — от двадцати четырех до двадцати шести градусов.
Атмосферное давление составит семьсот сорок восемь миллиметров ртутного столба, а ветер будет северного направления с порывами до десяти метров в секунду.
Ранее в Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов быть внимательнее за рулем в жаркую погоду.