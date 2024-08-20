Кратковременные дожди и до 27 градусов тепла ожидаются сегодня в Подмосковье

Сегодня в Подмосковье и в Москве ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Московской области составит от двадцати двух до двадцати семи градусов тепла, в столице — от двадцати четырех до двадцати шести градусов.

Атмосферное давление составит семьсот сорок восемь миллиметров ртутного столба, а ветер будет северного направления с порывами до десяти метров в секунду.

Ранее в Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов быть внимательнее за рулем в жаркую погоду.