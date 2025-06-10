Кравцов не против изменения названия первого школьного учебника на «Букварь»

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в беседе с корреспондентом РИА Новости выразил поддержку идеи возвращения букваря в школы. Однако он отметил, что этот вопрос нуждается в дополнительном обсуждении.

В ходе недавнего совещания, посвященного вопросам государственной политики в области поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, советник президента РФ Елена Ямпольская выступила с инициативой о переименовании первого учебника для школьников. Вместо нынешнего названия «Азбука» она предложила вернуть традиционное «Букварь».

«Мы это обсуждали. Идея еще требует дополнительного обсуждения. Но, в принципе, идея хорошая», — сказал министр.

В ведомстве, которое занимается вопросами образования и науки в Российской Федерации, сообщили, что в настоящее время идет активная работа над созданием унифицированных учебных пособий по русскому языку, литературе и чтению.

«В комплекте с ними в качестве учебных пособий будут предусмотрены словари, в том числе для младших классов — буквари», — пояснили в пресс-службе министерства.

Ранее в России предложили создать учебник по русскому языку для детей мигрантов.