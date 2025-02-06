Путин поручил обновить правила приема на платное обучение в вузах

Владимир Путин поручил правительству обновить схему приема на платное обучение в вузах, а также исключить и чрезмерный набор по специальностям, которые не пользуются высоким спросом. Об этом пишет РИА Новости.

Президент России отметил, что необходимо принять пакет решений, которые направлены на повышение качества платного приема в университеты, и уже в 2026 году провести его по новым правилам. В частности, необходимо исключить чрезмерный набор по тем специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны как рынка труда, так и экономики, а также исключить обучение по данным профессиям в непрофильных вузах.

Президент поддержал и решение Минобрнауки предоставлять льготные образовательные кредиты по ставке в три процента по приоритетным направлениям, ведь, согласно прогнозам, к 2029 году общая потребность у социальной и экономической сферы в кадрах составит больше 74 млн человек.

Ранее Путин рассказывал о трех политиках, которые ему были интересны и сыграли важную роль в укреплении отношений с РФ.