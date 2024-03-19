Кражу больше 40 миллионов рублей из банковских ячеек раскрыли в Петербурге

Представитель МВД России Ирина Волк рассказала, как в Санкт-Петербурге злоумышленники получили доступ к банковским ячейкам, откуда похитили больше 40 миллионов рублей. Сообщение об этом Волк опубликовала в своем официальном канале в социальных сетях.

Злоумышленники, по словам Волк, получили доступ с помощью современных технологий в хранилище, после чего выносили их содержимое. В итоге было украдено 30 тысяч рублей и 450 тысяч долларов. К полицейским обратился сам владелец банковской ячейки, а спустя пару дней завление поступило и от еще одной клиентки банка.

Полицейские установили, что к злоумышленнику обратились его знакомые, подробно рассказав, как вскрыть ячейки, а для входа в банк подозреваемый использовал данные чужих банковских карт. В итоге подозреваемым оказался молдаванин, которого задержали при попытке скрыться за границу в Сочи, а его деньги и ювелирные украшения нашли в съемном жилье в Люберцах. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.